مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف 16"

السبت 20/مايو/2023 - 08:46 ص

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن واشنطن ستبدأ مع حلفائها عمليات تدريب لتحديد عدد وموعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" والجهة التي ستسلمها لها.

وقال سوليفان - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتغير مع تغير الصراع، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع أمس دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات "إف 16".

وأضاف سوليفان، أن واشنطن وشركاءها ركزوا خلال الشهور الماضية على إمداد أوكرانيا بالأنظمة والأسلحة والتدريب الذي تحتاجه لكي تكون قادرة على القيام بعمليات هجومية فعالة، معطيا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.