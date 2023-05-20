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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف 16"

جيك سوليفان
جيك سوليفان
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن واشنطن ستبدأ مع حلفائها عمليات تدريب لتحديد عدد وموعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" والجهة التي ستسلمها لها.
وقال سوليفان - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتغير مع تغير الصراع، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع أمس دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات "إف 16".
وأضاف سوليفان، أن واشنطن وشركاءها ركزوا خلال الشهور الماضية على إمداد أوكرانيا بالأنظمة والأسلحة والتدريب الذي تحتاجه لكي تكون قادرة على القيام بعمليات هجومية فعالة، معطيا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

أوكرانيا إف 16 بايدن