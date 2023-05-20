أصحاب الهمم «الخارقين»| فتاة تغوص تحت الماء بـ«كرسي متحرك» في شرم الشيخ.. حكاية 10 أبطال رفعوا علم مصر عاليًا.. أحدهم عبر المانش دون قدمين.. وجهود الرئيس السيسي لدعم ذوي الإرادة

حينما يتملكك اليأس والإحباط الذي قد تشعر به أحيانًا عند فشل خطوة من الخطوات أو تجربة من التجارب التي كنت تسعى لتحقيقها على أرض الواقع، فلا تبالي فكل ما عليك هو أن تنظر فقط لما يفعله أبطال ذوي الهمم وتتأمل إرادتهم القوية وعزيمتهم الصلبة خاصة الذين استطاعوا أن يحولوا إعاقتهم لدافع يحفزهم على الوصول إلى النجاح.

فهناك نماذج مشرّفة من أبطال ذوي الهمم علينا الاقتداء بها فبرغم إعاقتهم التي وجدوا أنفسهم مجبرين على التعامل بها والتأقلم مع الحياة لم يستسلموا ولكن كان لديهم الدافع والعزيمة للوصول إلى تحقيق النجاح.

سوزان أوستن.. غطست بالكرسي المتحرك

تداول مؤخرًا عدد من رواد السوشيال ميديا، صورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لامرأة من «ذوي الهمم» والتي استطاعت الغطس بالكرسي المتحرك في مدينة شرم الشيخ المصرية بمساعدة الغطاس المصري تامر سلمان، وفقًا لإحدى الصفحات الخاصة بأنشطة المدينة المصرية الساحرة.

وحازت تلك التجربة الفريدة من نوعها محل اهتمام عالمي وليس على المستوى المحلي في مصر فقط.

فيديو فتاة غطست بالكرسي المتحرك

ويظهر مقطع الفيديو المتداول وعلى موقع يوتيوب، حيث تسرد الفتاة خلاله تلك التجربة الفريدة التي قامت بها في أعماق المياه المصرية في البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ.

وأثناء الفيديو، عرفت الفتاة نفسها باسم "سو أوستن" وهي فنانة بريطانية، وقالت بأن وجودها على كرسي متحرك تحت المياه هي تجربة نادرة.

تعيش سوزان، في ديفون جنوب غرب إنجلترا. وتعمل، في الوسائط المتعددة والأداء والتركيب.

اشتهرت سوزان، بالوطن العربي بتجربتها الفريدة في مصر، حيث استطاعت الغطس بالكرسي المتحرك بمياه البحر الأحمر بمساعدة الغطاسين المصريين، ووثقت تجربتها بمقطع فيديو شاهده أكثر من 150 مليون شخص حول العالم.

من هي سوزان أوستن؟

حصلت سوزان، البكالوريوس مع مرتبة الشرف. وعلم النفس في كلية سوانسي الجامعية، جامعة ويلز، وأكملت دراستها في عام 1987. ودرست لاحقًا للحصول على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة بليموث، قبل أن تحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من نفس المؤسسة في عام 2014.

في عام 1996، بدأت سوزان، في استخدام كرسي متحرك بعد أن أدى مرض طويل إلى تقييد حركتها. ومن ثم تدربت كغواص معاق في عام 2005، وحصلت على شهادات من الجمعية المهنية لمدربي الغوص.

تجربتها في مصر

قال المصور نورمان لوماكس، الذي التقط صورًا لأوستن في شرم الشيخ في البحر الأحمر، لصحيفة الإندبندنت: "بصفتي مصورًا، فإن أفضل القصص هي لأشخاص عاديين يقومون بأشياء غير عادية - هذا ما رأيته هنا."

وأضاف: "لقد بدا وكأنه رقص باليه غير عادي تحت الماء. لقد حطم أيضًا التصور الراسخ بعمق بأنني مصاب بالإعاقة".

حصلت سوزان، على براءة اختراع تغطي كرسيها المتحرك تحت الماء والتي مُنحت في 21 أغسطس 2013.

10 أبطال من «أصحاب الهمم» رفعوا اسم مصر عاليًا

كثيرا ما يتعرض الإنسان لصعوبات على مدار حياته، ولكن العقبة قد تصبح هي سبب انطلاق الفرد، والعامل الأول لدفعه للأمام وتحقيق طموحه، فكثيرًا ما نسمع عن رياضيين تعرضوا لحادث ما تسبب في اعتزالهم وعزوفهم عن إكمال مشوارهم الرياضي، ولكننا أيضًا نسمع عن أخرين بدأوا مشوارهم الرياضي بفقدان جزء من جسدهم أو حدوث إعاقة لديهم.

وأبدع ذوي الهمم المصريون في كثير من المجالات، حيث نرى الإنجازات المصرية في دورة الألعاب البارالمبية – دورة ألعاب لذوي القدرات الخاصة- تتفوق على إنجازات دورة الألعاب الأوليمبية للأصحاء، وتعرض جريدة «البوابة نيوز» نماذج لـ10 أبطال من «أصحاب الهمم» الذين رفعوا اسم مصر عاليًا، وذلك خلال السطور التالية:

1. شريف عثمان

رباع مصري، حصل على 3 ذهبيات في 3 دورات أولمبية متتالية، بكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، وهو صاحب الرقم العالمي والبارالمبي لمنافسات وزن 56 كجم، بوزن قدره 205 كجم.

ونجح «عثمان» في الحصول على ذهبية بطولة إفريقيا البارالمبية، والتي أقيمت بالجزائر شهر أغسطس الماضي، لوزن 59 كجم، برفع ثقل 206 كجم.

كما نجح فى اقتناص الميدالية الذهبية فى بطولة العالم لرفع الأثقال لأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتي أقيمت بالمكسيك عام 2017، وذهبية دورة الألعاب البارلمبية التي أقيمت بالجزائر عام 2018، برفعه 206 كجم.

ولد «عثمان» في المنيا بمركز بني مزار، وتخرج من كلية الآداب، قسم اللغة العربية، وعمل في بداية حياته بائع في محل للإكسسوارات، وكاشير في متجر.

بدأت قصته مع رفع الأثقال عام 2006، إذ تم اختياره للانضمام لصفوف المنتخب وشارك في هذه الفترة في 3 بطولات عالم، إذ حصل على ذهبية كوريا 2006، والمركز الأول في ماليزيا 2010، والإمارات 2014.

2. فاطمة عمر

رباعة مصرية، ولدت عام 1973، وحصلت على 4 ذهبيات في 4 دورات بارلمبية متتالية، سيدني 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012.

اختيرت «عمر» كأفضل لاعبة في سجلات اللجنة البارلمبية الدولية عام 2012، وهي صاحبة الرقم العالمي لوزن 56 كجم، إذ رفعت وزن 142 كجم.

وتصدرت صاحبة الـ45 عامًا التصنيف العالمي لعام 2016 لوزن 61 كجم، إذ حصلت على كأس العالم لرفع الأثقال بماليزيا للعام نفسه، برفعها 216 كجم، كما حصدت ذهبية دورة الألعاب البارلمبية بالجزائر لعام 2018، برفعها 135 كجم.

3. مصطفى خليل

مصطفى خليل

أول مصري يعبر المانش 3 مرات بلا قدمين، ولد عام 1958، وتعرض لحادث أليم أدى إلى بتر قدميه عام 1971، وبدأ ممارسة السباحة بعدها بـ10 سنوات، وعبر المانش أول مرة عام 1992، في 16 ساعة و40 دقيقة، ثم عبره للمرة الثانية عام 1994، وللمرة الثالثة عام 1998، ليكون بذلك أول سباح على مستوى العالم في جميع الإعاقات يعبر المانش 3 مرات، منهم مرة ضد التيار.

وساهم «خليل» في صناعة بطل جديد اسمه عمر حجازي.

4. عمر حجازي

سباح مصري، عبر من الأردن لطابا، أي ما يقرب من 20 كيلومتر، في 8 ساعات فقط.

تعرض صاحب الـ 27 عام لحادث أليم أدى إلى بتر إحدى ساقيه في الرابعة والعشرين من عمره، وكانت هذه نقطة الإنطلاق لدى «حجازي»، إذ قرر أن يخوض التجربة ويسبح من الأردن لطابا، وبدأ يستعد لهذا القرار بالتدريب يوميا لمدة 8-10 ساعات على يد مثله الأعلى، البطل مصطفى خليل.

وأشار السباح المصري إلى أن عبوره خليج العقبة من الأردن لطابا، كان بهدف جذب الأنظار إلى سيناء، ودعوة كل سباحي العالم لزيارتها، مشيرًا إلى أنه يزور جنوب سيناء 4 مرات سنويًا، وكان ذلك ضمن مبادرة «شجع مصر بطريقتك» التي بدأها على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المنتخب المصري في كأس العالم لهذا العام.

وشارك «حجازي» في بطولة شمال إنجلترا للبحر المفتوح في يناير 2018، بعبوره مسافة 5 كيلومتر في ساعتين و17 دقيقة.

ويذكر أن البطولة لم تكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن حجازي صمم على المشاركة فيها وتحقيق رقم قياسي لتشجيع غير القادرين على المشاركة في هذه البطولة فيما بعد.

5. ياسين الزغبي

صاحب الـ18 عام، فقد ساقه اليسرى في الثانية عشر من عمره، إذ اصطدم بقارب أثناء سباحته في شرم الشيخ، وشارك في تحدي ركوب الدراجات بعد أن تمكن من موازنة خطواته، إذ شارك لأول مرة في رحلة ركوب دراجات انطلقت من القاهرة إلى العين السخنة عام 2015، وكانت هذه التجربة هي الحافز له لممارسة رياضة ركوب الدراجات، وقرر منذ ذلك الوقت خوض السباقات الطويلة في محافظات مصر المختلفة بالدراجة.

وكان «الزغبي» أحد مؤسسي حملة «شجع مصر بطريقتك»، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع منتخب مصر في كأس العالم، كما طاف في محافظات مصر المختلفة ليسمع مشكلات الشباب ويقدمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، والذي انعقد هذا العام في مدينة الإسكندرية، وشكره الرئيس على هذا المجهود ووعده بتحقيق مطالب الشباب.

6. إسلام أبوعلي

أول مصري يمارس رياضة الـ Cross Fit على كرسي متحرك، كما طالب منظمي أكبر بطولة للـ CrossFit في مصر، وهي بطولة ElFit، لإدراج فئة متخصصة لمن يحملون اختلافات جسدية، وتم إدراجها بالفعل ضمن البطولة، ودخلها«أبوعلى» واقتنص فيها الميدالية الذهبية، ومثل مصر في بطولة العالم بالمكسيك عام 2017، وحصد المركز الخامس على مستوى العالم، ليصبح الأول على العرب وإفريقا.

ويعد «أبو علي» أول مصري يشارك في بطولة Iron Man الدولية، والتي أقيمت في البرتغال، ومثل فيها مصر بسباحته 2 كيلومتر، وحصد فيها مركزًا متقدمًا، بالرغم من مشاركة عدد كبير من الأصحاء.

وحصل صاحب الـ30 عامًا على الميدالية الفضية في بطولة السباحة الدولية ببرلين عام 2017، كما حصل على بطولة الجمهورية للسباحة لمدة 6 أعوام متتالية، من 2013 إلى 2018، ويطمح لتغيير وجهة نظر المجتمع لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وإشراكهم في كل الأنشطة خاصة الرياضية.

ويذكر أن «أبوعلي» تعرض لحادث عام 2012، مما أصاب قدميه بالشلل التام واضطره لاستخدام كرسي متحرك بقية حياته.

7- رقية تتغلب على إعاقتها وتحصد ميداليات ذهبية

رقية إبراهيم، فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة «قصار القامة» بمحافظة المنيا عانت طيلة حياتها من التنمر الذي واجهته بإيمان كبير، فتوج الله كفاحها بحصولها على 3 ميداليات ذهبية في لعبتي الرمح ورمي القرص.

8- مريم بالقليوبية تفوز بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

ومن البطلة رقية إلى مريم محمد سيد عبد الهادي الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية التي فازت بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية للناشئين ذوي الهمم في لعبة تنس الطاولة ونالت ميدالية برونزية.

وهنأت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مريم على تألقها وفوزها في المسابقة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة دليل لتقدير واعتزاز الدولة بذوي الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، متمنية لها مزيدًا من التميز والتألق والإبداع.

9- حسام يحصد ذهبية أفريقيا لرفع الأثقال



وفي سياق متصل، حصل اللاعب حسام حسن لاعب نادي متحدي الإعاقة بدمنهور علي المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التي أقيمت خلال الفترة من 22 أكتوبر 2022 حتى 30 أكتوبر 2022 بالقاهرة على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال اللاعب إنه بدأ برياضة كمال الأجسام منذ ثلاث سنوات والتي تحتاج إلى مجهود كبير، وخلال تلك الفترة تعرف على رياضة رفع الأثقال منذ ما يقرب من 6 أشهر وأخذ يتدرب حتى يستطيع رفع أوزان أكبر، ويسجل أرقامًا يستطيع من خلالها المشاركة في البطولات.



كما حقق حسام إنجازات ملموسة خلال هذه الفترة القصيرة رغم تعرضه للإصابة في الصغر بسبب حادث والذي أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى.

10- حكاية سلوى فهمي بطلة فقدت ساقها ولم تفقد الشغف



فقدت سلوى فهمي قدمها وهي بعمر 9 أعوام أثناء مرورها من على شريط قضبان السكة الحديد.

ولفتت إلى أنها بعد الحادث فقدت ذاكرتها لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أنها بعدما عادت لها ذاكرتها لم تسلم من حديث الناس، فمن كان يقول لها إنها انتهت وغير قادرة على تكملة الحياة بالطبع مع وجود التنمر.

ممارسة الرياضة

وأوضحت أنها تخطت كل هذا بفضل والدتها التي كانت تقف بجانبها، وقدمت لها كل الدعم وشجعتها على تحقيق أحلامها.

جهود الرئيس السيسي في دعم ذوى الهمم



- تم تأسيس "صندوق عطاء أول صندوق استثمار خيرى يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة.

- تمت إضافة مادة جديدة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمعاقبة المتنمر على ذوي الإعاقة بالحبس والغرامة.

- تم تدشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.

