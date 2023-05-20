«المنحوس».. جريزمان يبعد أتلتيكو مدريد وبرشلونة عن التتويج بالليجا حال تواجده

منذ أيام قليلة، توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ27 فى تاريخه، ليستعيد البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 3 سنوات، سيطر خلالها ناديا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على لقب الليجا الإسبانية.

ويبدو أن أنطوان جريزمان مهاجم الروخي بلانكوس كلمة السر فى تتويج البلوجرانا بهذه البطولة، حيث يمثل نقطة سوداء مع الفريق الذى ينضم له فى الموسم، إذ يحرم النادي من بطولة الدوري، فى المقابل النادى الذى يتركه يتوج بلقب المسابقة.

قصة أنطوان جريزمان مع بطولة الدورى الإسبانى، لا ينطبق عليها سوى اسم «المنحوس» جريزمان، إذ إنه لعب 14 موسما بالليجا، فشل خلالها في التتويج بلقب واحد مع 3 أندية طوال مسيرته بالمسابقة، حيث إنه ارتدى قميص ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد، وبرشلونة على الترتيب، قبل إعارته من البرسا إلى الفريق المدريدى فى موسم 2021-2022 قبل عودته بشكل نهائي إلى نادي العاصمة الإسبانية.

تعاقد أتلتيكو مدريد مع جريزمان فى صيف عام 2014 قادما من ريال سوسيداد، بعقد يمتد حتى لـ6 مواسم قضى منها 4 فقط قبل بيعه، وقبل قدومه كان الأتلتي بطلا للدورى الإسبانى بعد صراع قوى وشرس مع برشلونة وريال مدريد، الذى انتهى بفارق 3 نقاط فقط عن طرفي كلاسيكو الأرض بعد 38 جولة بموسم 2013-2014، ليتعاقد بعدها أتلتيكو مدريد مع صاحب الـ32 عاما مقابل 30 مليون يورو، ليغيب لقب الدورى الإسبانى عن خزانة النادي لمدة 4 مواسم فى ظل تواجد جريزمان، ليفشل النادي العاصمي فى الفوز باللقب مرة أخرى طوال 4 سنوات، فاز خلالها برشلونة بالدوري الإسباني 4 مرات، مقابل مرة واحدة للريال.

وبعد أن توج الفريق الكتالوني بلقب الليجا فى موسم 2018-2019، أعلن تعاقده مع بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا في صيف عام 2019، بعد أن دفع شرطا جزائيا قدره 120 مليون يورو لأتلتيكو مدريد، ليوقع أنطوان عقدا لمدة 5 مواسم، قضى منها 3 سنوات عجاف مع البرسا، حيث لم يفز برشلونة باللقب فى وقتها، قبل أن يقرر الفريق الكتالونى التخلص مع المهاجم الفرنسى، بإعادته لصفوف أتلتيكو مدريد فى أغسطس 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولكن قبل عودة الديك الفرنسى إلى الأتلتي، كان الفريق توج بالليجا مجددا حيث كان وقتها يرتدي قميص كبير الكتلان، وبعدها وقع جريزمان على عقود انتقاله نهائيا لأتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو، مع سريان العقد حتى عام 2026، ليتمكن برشلونة فى الموسم الحالى 2022-2023 تحت قيادة مدربه تشافى هيرنانديز بالتتويج باللقب 27 في تاريخه من بطولة الدورى الإسبانى بعد فوزه على إسبانيول فى ديربى كتالونيا بنتيجة 4-2 وقبل نهاية المسابقة بـ4 جولات، ليقترب أنطوان جريزمان من اعتزال كرة القدم دون الحصول على لقب الدورى الإسبانى على الرغم من خوضه 14 موسما بالليجا.