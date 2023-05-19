لقاء توعوي حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالأقصر.. صور

نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة الأقصر، لقاءا توعويا لأعضاء الوحدة، بالتعاون مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، وتحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

حضر اللقاء، أمين عبد الخالق مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الأقصر، وأعضاء الوحدة بالديوان العام وبالمراكز والمدن، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس ورئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وجمال بركات المدير التنفيذي للجنة، ولمياء ماهر، وفاتن فؤاد، ومحمد سعيد من الأمانة العامة بالمجلس.

ودار اللقاء، حول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وعن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١، مؤكداً على أن هـذه الإسـتراتيجية تأسست علـى رؤية تهـدف إلى النهـوض بكافة حقـوق الإنسـان في مصر، مـن خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فـي الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة والاتفاقيات الدوليـة والإقليميـة المنضمة إليهـا مصر؛ وتعزيز مبادئ تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص دون أي تمييـز.

وأضاف، أن الإسـتراتيجية تعد خارطة طريـق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي فـي هـذا المجال، كما استمع لمقترحات أعضاء الوحدة لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الوحدة للوصول إلى المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مشابهة في العديد من محافظات الجمهورية ضمن الحملة القومية التي أطلقها المجلس لنشر حقوق الإنسان بجميع المحافظات.

وعقب انتهاء اللقاء، تجول أعضاء المجلس القومي لحقوق في الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعرف على الخدمات التي تقدمها الشبكة وسرعة تلقى البلاغات.

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