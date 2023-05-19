وست هام ومانشستر سيتي يحفظان ماء وجه الإنجليز وسط القارة العجوز

اقترب الموسم الجاري 2022-2023 من نهايته في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وأسدل الستار عن هوية المتأهلين لنهائيات مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الثلاثة، مع انتهاء منافسات دور نصف النهائي من بطولات دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وسيطرت الأندية الإيطالية على نهائيات البطولات الثلاثة وكانت لها النصيب الأكبر قاريًا في العام الجاري 2023، حيث تأهل كل من، إنتر ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا، وروما لنهائي الدوري الأوروبي، وفيورنتينا لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعتبر فريق إشبيلية، ممثل الإسبان الوحيد في بطولات «يويفا» هذا العام، بعد تأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي في بطولته المفضلة لديه، حيث يعد أكثر أندية العالم تتويجًا باليوروباليج برصيد 6 ألقاب.

ولكن بعد تأهل 3 أندية إيطالية وفريق إسباني إلى النهائيات القارية الثلاث، تبقى ناديين وهما من إنجلترا ليصبح الإنجليز، أصحاب المركز الثاني في أكثر الفرق المتأهلة للمباراة النهائية في المسابقات القارية في 2023.

مانشستر سيتي

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاءه لحامل اللقب وأكثر الأندية تتويجًا بكأس ذات الأذنين ريال مدريد الإسباني برصيد 14 لقبًا من نصف النهائي، بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.

كما بلغ وست هام يونايتد الإنجليزي، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تخطى نظيره ألكمار الهولندي في نصف النهائي، بالانتصار عليه ذهابًا وإيابًا (2-1) و(1-0).

ويأتي ذلك في ظل تراجع نتائج الفريق اللندني، بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعد قريبًا من مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.

وست هام

وحفظ وست هام ومانشستر سيتي، ماء وجه الإنجليز، بعدما ودع كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعد الدوري الأقوى في العالم، المسابقات الأوروبية مبكرًا، وعلى رأسهم ليفربول وتشيلسي من التشامبيونزليج، ومانشستر يونايتد وأرسنال من الدوري الأوروبي.

ويواجه مانشستر سيتي، نظيره إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة أسطنبول التركية، يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

فيما يلاقي وست هام، نظيره فيورنتينا الإيطالي في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج، يوم 7 يونيو من العام الجاري.