إصابة 3 شباب في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالوادي الجديد

الجمعة 19/مايو/2023 - 09:40 م

أصيب 3 شباب، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من المرور يفيد بوقوع حادث مروري في مركز الفرافرة ونقل المصابين الى مستشفى المركز.

تبين تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بقرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من أحمد الصغير أحمد، 16 عامًا، محمد السادات محمود، 17 عامًا، عبد الرحمن عادل عبد العظيم، 20 عامًا، وجميعهم مقيمون قرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وتولت وحدة مرور المركز والوحدة المحلية رفع آثار الحادث.