وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يتفقان على مواصلة العمل بشأن معاهدة السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأذرية، اليوم الجمعة، أن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا جيهون بيراموف وأرارات ميرزويان، اتفقا على مواصلة العمل بشأن مشروع توقيع معاهدة سلام بين بلديهما.

وذكرت الخارجية في بيان أوردته وكالة أنباء "تريند" الأذرية: "واصل الجانبان العمل على مسودة اتفاق حول بناء السلام والعلاقات بين الدولتين، وأجريا تبادلًا بناءً في وجهات النظر حول الموضوعات التي يختلفان بشأنها"، مُضيفة أن الوزيرين اتفقا على مواصلة المناقشات بين البلدين في موسكو.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا أيضًا عن تقديرهما للجانب الروسي على تنظيم المحادثات بين أذربيجان وأرمينيا.

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم عُقدت محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في العاصمة الروسية موسكو. وعقب انتهاء المحادثات، عقد بيراموف وميرزويان اجتماعًا ثنائيًا والتقى كلا منهما بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشكل منفصل.

يذكر أن السلطات الأرمينية حملت أذربيجان مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.