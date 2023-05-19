عزيز الشافعى ينشر فيديو لطلاب بإحدى المدارس يغنون «شكراً من هنا لبكره»

نشر الفنان عزيز الشافعى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" فيديو لطلاب إحدى الفصول أثناء غنائهم أغنية عمرو دياب "شكراً من هنا لبكره" .

https://fb.watch/kDdUHtP1Aa/?mibextid=Nif5oz

وعلق الشافعى على الفيديو "فى المدارس كمان، شكراً عمرو دياب من هنا لبكره"، وظهر فى الفيديو الطلاب يرددون كلمات الأغنية مع بعضهم البعض .

حققت الأغنية نجاحاً كبيراً وأرقام قياسية فى مشاهدات السوشيال ميديا، والأغنية هى إحدى الحملات الإعلانية التى تم طرحها فى شهر رمضان.

أغنية "شكراً من هنا لبكره" كلمات نصر الدين ناجى، ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى .

يذكر أن الفنان عزيز الشافعى يستعد لطرح أغنية "مين ده"، غناء المطرب خالد سليم وكلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما وسيتم طرحها خلال الموسم الصيفى .