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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يتابع خطة تكثيف الأنشطة بمراكز الشباب خلال الإجازة الصيفية

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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كثفت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛ الأنشطة والفعاليات المُنوعة بمركز شباب أهالينا.


جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال الإجازة الصيفية.


وشدد وزير الشباب والرياضة، علي إتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال الإجازة الصيفية، باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين، مشيراً إلى مواصلة المعنيين بالوزارة لمتابعة أداء مراكز الشباب طوال العام، وذلك فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.


أكد صبحي أن مركز شباب أهالينا يعد من المنشآت الشبابية النموذجية التي ستقدم كل الخدمات للنشء والشباب والمواطنين بفضل إنشاءاته المتميزة، بجانب وجوده ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد "أهالينا" ليكون مشروعاً متكامل الخدمات في ضوء جهود الدولة المصرية لتوفير مسكن آمن ومناسب لكل مواطن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وفقاً  لتوجيهات   الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زير الرياضة وزارة الشباب والرياضة احمد محمدي مراكز الشباب اشرف صبحي