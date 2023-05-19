ستولتنبرج يرحب بتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن الناتو يرحب بقرار تزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة، وبدء تدريب طياري قوات كييف على طائرات غربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ستولتنبرج قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في لشيونة: "أرحب بقرار دول الحلف تزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة، والبدء بتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلات الغربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت سبعة صواريخ مجنحة بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" في يوم واحد.

في 15 مايو، تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن الجيش الأوكراني شن هجومًا صاروخيًا على لوغانسك باستخدام صاروخين من طراز "ستورم شادو".