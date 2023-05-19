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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يسيطر على مشاجرة خلفت 3 مصابين بسبب أولوية المرور في الوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة خلفت 3 مصابين بسبب أولوية المرور أعلى دائري القوس الغربي بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين أعلى دائري القوس الغربي بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين سائق طرف أول، تاجر وسائق طرف ثان بسبب أولوية المرور مما تسبب في إصابة جميع أطراف المشاجرة جرى نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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