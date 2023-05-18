"عبد الحافظ": نجاح مؤتمر مصر للأمن السيبراني تتويج لجهود الدولة

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، أن نجاح مؤتمر مصر للأمن السيبراني تتويج لجهود الدولة.

وأضاف عبد الحافظ، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة":"المؤتمر يعتبر تتويجا لجهود الدولة المستمر في التحول الرقمي"، مؤكدا: "زيادة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والتعامل بالتكنولوجيا الحديثة يجعلنا عرضة للهجمات السيبرانية مثل أي دولة".

وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض الأمن السيبرانى بمصر فى نسخته الأولى يعد تكليلا للجهود التى تقوم بها الدولة المصرية ومدى اهتمام الدولة ومدى ثقة هذه الدول فى مصر.

وأوضح: "مصر تشهد مجهودات كبيرة فى مجال الأمن السيبرانى"، مضيفا: "كلما تعاملنا بكثرة مع الأجهزة الإلكترونية والتحول الرقمي، كلما ظهرت أمامنا العديد من الجرائم الإلكترونية".

وتابع:"الأمن السيبراني يعتمد على كيفية حماية المواطن العادي نفسه من الهجمات التي قد تطاله من خلال المختصين".