كاميرا المراقبة رصدته.. سائق متهور يدهس 3 شباب ويفر هاربا بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، اليوم، حادث مؤلم بعدما قامت سيارة مسرعة يقودها سائق متهور بدهس 3 شباب في العشرين من عمرهم، اسفر عنه مصرع احداهما، وإصابة اثنين آخرين باصابات خطرة.

وسجلت احدي كاميرات المراقبة مشهد الدهس كاملا، حيث أظهرت الكاميرا الضحايا الثلاثة أثناء جلوسهم علي جانب الطريق بشارع الكهف شمال مدينة الغردقة، وفي المقابل أظهرت سيارة مسرعة يقودها سائق متهور وتقوم بدهس الضحايا دون رحمة ويفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحر الاحمر من تحديد هوية السائق عن طريق كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث وتم ضبط المتهم والتحفيظ علي السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٧-٠٣٢٥٣٣_Lark Player

Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٧-٠٣٢٥٢٣_Lark Player

Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٧-٠٣٢٥١٠_Lark Player

Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٧-٠٣٢٥٠٩_Lark Player

Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٧-٠٣٢٤٠٠_Lark Player

Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٧-٠٣٢٣٥٨_Lark Player

Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٧-٠٣٢٣٥٧_Lark Player