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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كاميرا المراقبة رصدته.. سائق متهور يدهس 3 شباب ويفر هاربا بالغردقة

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شهدت مدينة الغردقة، اليوم، حادث مؤلم بعدما قامت سيارة مسرعة يقودها سائق متهور بدهس 3 شباب في العشرين من عمرهم، اسفر عنه مصرع احداهما، وإصابة اثنين آخرين باصابات خطرة.

وسجلت احدي كاميرات المراقبة مشهد الدهس كاملا، حيث أظهرت الكاميرا الضحايا الثلاثة أثناء جلوسهم علي جانب الطريق بشارع الكهف شمال مدينة الغردقة، وفي المقابل أظهرت سيارة مسرعة يقودها سائق متهور وتقوم بدهس الضحايا دون رحمة ويفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحر الاحمر من تحديد هوية السائق عن طريق كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث وتم ضبط المتهم والتحفيظ علي السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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الاجهزة الامنية بمديرية امن البحر الاحمر كاميرات المراقبة ا شمال مدينة الغردقة