العثور على جثة مقاول مشنوقا داخل منزله بالمنيا

عثر أهالي مدينة بني مزار في شمال محافظة المنيا على جثة مقاول مشنوقا داخل منزل بحي شرق المحطة، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة.

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي في مدينة بني مزار بالعثور علي جثة "م.ف" 27 عاما، مقاول، مقيم بحي شرق المحطة، مشنوقا داخل منزله، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات البحث الجنائي لمعرفة الظروف والملابسات.

كما قررت النيابة تكليف مفتش صحة بنني مزار والطب الشرعي بالانتقال لمناظرة الجثة وتحديد سبب وكيفية حدوث الوفاة.