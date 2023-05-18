"تجارية الإسماعيلية" تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ومقترحات حل الأزمة

قال المهندس احمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إن هناك عدة أسباب أثرت علي ارتفاع أسعار اللحوم وذلك نتيجة بعض المؤثرات الخارجية.

وكشف عثمان في تصريحات صحفية، إن الحرب الروسية الاوكرانية كانت سبب رئيسى في بداية ازمه ارتفاع الاسعار بسبب نقص في خامات الاعلاف المستورده من الذرة و صويا حيث انهم المكون الرئيسى للعلف، بالإضافة إلي تذبذب و ارتفاع سعر الدولار، مما ادى الى ارتفاع الادوية و التحصينات المستخدمه للمواشي حيث ان معظمها مستوردة وزيادة التكلفة في التربية و النقل بعد زيادة سعر السولار حيث ان تكلفة النقل اللحوم من المزارع للمجازر ومن المجازر للمستهلك قد زادت.

كما قدم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية عدة مقترحات لحل الازمه وهي:

-الحفاظ علي القطيع الصغير وتشديد الرقابة علي ذبح البتلو

-زيادة الرقابة التموينية علي الاسعار بحيث يتم تطبيق تسعيرة موحده، الاهتمام بزراعة الذرة و كسب الصويا المستخدم في تصنيع الاعلاف.