صور.. بروفات فيلم "أولاد حريم كريم" قبل التصوير

يقف فريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم" على تحضيرات البروفات النهائية له مع المخرج علي إدريس تمهيدا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

فيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت “iproductions” وبشرى، وشركة روتانا في التوزيع الخارجي.

يذكر أن فيلم "أولاد حريم كريم" استثمارا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، وجسد بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.