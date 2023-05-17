تحرير 43 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في حملة برأس سدر.. صور

قاد عادل عبدون مراقب أغذية إدارة رأس سدر ومصطفى حسام مفتش أغذية، اليوم الأربعاء، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، بالمدينة، جرى خلالها المرور على 22 منشأة، أسفرت عن تحرير 20 محضر نظافة و23 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية بإجمالي محاضر بلغت 43 محضرا، كما جرى إعدام 87.5 كيلو جرام و5 لترات لأغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى سحب 9 عينات وارسالها للمعامل المركزية للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



جاءت الحملة بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها، وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى، ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية.