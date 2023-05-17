رئيس جامعة المنيا يشهد احتفالية انتهاء العام الدراسي لطلاب "كلية رياضية"

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم، احتفالية انتهاء العام الدراسي لطلاب كلية التربية الرياضية بتخصص المنازلات والرياضات الفردية، والتي أٌقيمت بالصالة المغطاة بالحرم الجامعي بإشراف وحضور د. طارق صلاح عميد الكلية، ود. عمرو سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود.عاطف عبد الرحمن، وكيل الكلية للدراسات العليا، ود. عبد العزيز محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم فتحي رئيس قسم المنازلات، وحضور كثيف من الطلاب وأولياء الأمور.



تضمن الحفل عروض كاراتيه وتايكوندو وكونغ فو لطلاب القسم شارك فيها أكثر من 200 من الطلبة والطالبات، أظهرت ما يتمتعون به من مهارات الدفاع عن النفس، ومستوى اللياقة البدنية والحركية وكفاءة التدريب وكفاءة التدريب لأعضاء هيئة التدريس بالقسم والتي قامت بتصميمه وتنفيذه د. بسمات محمد علي.



وأشاد د. عصام فرحات بما قدمه الطلاب من عروض رياضية، وتمثيل طلابها المشرف للجامعة في كافة المحافل والمشاركات علي مستوى الجامعات المصرية، متمنيًا الاستمرار في هذا التميز للكلية، ومثمنًا جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس القائمين علي التنظيم، لتحقيق رؤية الكلية في توسيع قاعدة الممارسة لألعاب الدفاع عن النفس وصقل مهارات الطلاب.