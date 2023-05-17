إيقاف إيفان توني مهاجم برينتفورد الإنجليزي 8 أشهر

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف إيفان توني مهاجم فريق برينتفورد 8 أشهر عن ممارسة أي نشاط يخص الساحرة المستديرة.

كان إيفان توني، قد اتهم بالتورط في قضية مراهنات وانتهاكه لبعض قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في هذا الشأن.

توني، كان له دورًا رئيسيًا في تواجد برينتفورد ضمن المراكز الـ10 الأولى بالموسم الجاري 2022-2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق بالبريميرليج.

وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف إيفان توني لمدة 8 أشهر وبأثر فوري بسبب مخالفات المراهنات، فضلًا عن تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني وتحذيره بشأن سلوكه المستقبلي.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيانه: «تم إيقاف إيفان توني من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم وممارسة كرة القدم بأثر فوري لمدة ثمانية أشهر، والتي تمتد حتى 16 يناير 2024، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني وتحذيره بشأن سلوكه المستقبلي لخرق قواعد المراهنة للاتحاد الإنجليزي».

وأضاف اليبان: «تم اتهام مهاجم برينتفورد بـ262 انتهاكًا لقاعدة المراهنات في المجموع بين 25 فبراير 2017 و23 يناير 2021. تغاضى الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك عن 30 انتهاكًا من هذه الانتهاكات وأدان الاتحاد اللاعب بباقي الانتهاكات».

وأتم : «تم توقيع العقوبة من قبل لجنة تنظيمية مستقلة عقب جلسة استماع شخصية مع توني. ويُسمح له بالعودة إلى التدريبات فقط مع ناديه مع بداية الأشهر الأربعة الأخيرة من مدة إيقافه، وذلك اعتبارًا من 17 سبتمبر 2023».

ويمنع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اللاعبين الناشطين بالمسابقات الإنجليزية، الاشتراك ولو بشكل غير مباشر في المراهنات، كون ذلك يضع نتائج المباريات في موضع شبهات، وهو ما ارتكبه توني.

وخرق توني اللوائح الخاصة بالمراهنات خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 23 يناير 2021، حيث أدين بـ262 تهمة.

وخاض إيفان توني 35 مباراة مع برينتفورد في كل المسابقات، سجل فيها 21 هدفًا وصنع 5 آخرين، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي برصيد 20 هدفًا خلف النرويجي إيرلينج هالاند.