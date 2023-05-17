أبو شامة: مصر تقف بكل قوتها ومقدراتها لدعم الشعب السوداني

قال محمد مصطفى أبو شامة الخبير في الشؤون العربية، إن مصر تلعب دور أصيل فيما يتعلق بالأزمة السودانية، وتقدر خطورة ما يجري على أرض السودان منذ اللحظة الأولى.

وأضاف “أبو شامة” خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية مارينا المصري على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة دخلت شهرها الثاني، والعالم يأمل تطبيق هدنة حقيقية، لتتمكن جهود الإغاثة الدولية من الوصول للشعب السوداني.

وأوضح أن الأمم المتحدة قدرت الجهود التي يحتاجها السودان للإغاثة الإنسانية إلى 3 مليارات دولار، لإنقاذ الشعب السوداني من المصير الذي ينتظره.

وتابع: في وسط كل هذا تقف القاهرة داعمة بكل قوتها وكل ما تملك من مقدرات لمساعدة الشعب السوداني، سواء بشكل مباشر مثل أطنان المساعدات التي تصل للسودان، وآخرها كانت طائرات الأغذية والأدوية التي وصلت الخرطوم أمس.

ولفت إلى أن العلاقة بين السودان ومصر تاريخية ومتجذرة، وكل ما يؤلم السودان يؤلم مصر، وكل بيت مصر لديه حزن خاص على ما يجري في السودان، ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدا من اليوم الأول للأزمة، وآخرها اجتماعات جدة لمجموعة الاتصال العربية التي تضم مصر والسعودية لإيقاف هذه الخطر الإقليمي الكبير.