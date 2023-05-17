166مليون جنيه صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الأول من العام المالي 2023

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولي من عام 2023 في الفترة من 1/1/2023 حتي 31/3/2023، والتي أبرزت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية.

وجاء على رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 166 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 229%، كما بلغ نصيب السهم عن نفس الفترة 0.79% مقارنة 0.24 % عن نفس الفترة من العام السابق.

وذلك كنتيجة أساسية لتوسيع نشاط الشركة وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة خاصة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي، هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الإستثمار القومي وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية والإكتتاب العام.