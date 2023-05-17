أبو الغيط: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من مرحلة الانفجار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الوضع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من مرحلة الإنفجار، مشيرا إلى استمرار سياسات الاحتلال وإغلاق الطريق أمام التسوية التي تسمح بإنهاء الصراع وهي الأسباب الرئيسية لما يعانيه إخواننا في فلسطين.

وأضاف أحمد أبو الغيط خلال كلمته بالاجتماع الوزاري للقمة العربية بجدة، وتنقلها فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الأربعاء، “زاد على هذه المعاناة عمل جديد يتمثل فى حكومة اليمين الإسرئيلي التي تباشر سياسة بالغة التطرف والتهور أدت إلى زيادة منسوب العنف منذ بداية العام الحالي وينظر بما هو أسوأ”.

وتابع أحمد أبو الغيط، أن مبادرة السلام العربي بكافة عناصرها تظل الخيار الاستراتيجي الأول لإنهاء الاحتلال، لافتا إلى أن ممارسات إسرائيل المنفلتة ونهجها المتطرف سينعكس من دون شك على التعامل العربي معها.

وأشار إلى أن هذه القمة وبالرغم من انعقادها تؤشر لانخراط عربي أكبر فى الأزمات والمشكلات، ونلاحظ جميعا أن حضور الوزراء ربما يقترب من كونه كامل، ونتطلع جميعا إلى قمة ناجحة بإذن الله تكون على مستوى تطلعات الرأي العام وعلى قدر التحديات القائمة تقدم حلول للمشكلات العربية.