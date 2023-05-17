إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مقام يوسف في نابلس

أصيب اليوم الأربعاء، ستة فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الظهر ونُقل إلى المستشفى، إضافة إلى خمسة مواطنين آخرين بالرصاص "المطاطي"، عولجوا ميدانيا خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن فلسطينياً أصيب بجروح باليد نتيجة إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، إضافة إلى إصابة سيدة بقنبلة صوت، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وأكد أن أكثر من 80 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، وأخلي بعض المنازل نتيجة استهدافها بالغاز السام، إضافة إلى استهداف طاقم الهلال الأحمر بقنابل الغاز بشكل مباشر.

وذكر جبريل أن سبعة شبان أصيبوا برضوض جراء سقوطهم أثناء ملاحقة قوات الاحتلال لهم، وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا، إضافة إلى إخلاء حالتي ولادة من مخيم عسكر ونقلهما إلى المستشفى.

يذكر أن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف وسط حراسة عسكرية مشددة من قوات الاحتلال، أعقب ذلك اندلاع مواجهات في المنطقة الشرقية، وإغلاق شارع عمان بالسواتر الترابية.