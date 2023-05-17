إنتر يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ميلان

حقق فريق إنتر ميلان فوزا غاليا على نظيره ميلان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وحاول لاعبو ميلان كثيرا على مرمى إنتر ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف، وفي الشوط الثاني، تمكن لاوتارو مارتينيز من إحراز هدف الفوز للنيراتزوري في الدقيقة 74.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، سجلهما إدين دجيكو في الدقيقة 8 وهنريك مخيتريان في الدقيقة 11.

وبهذا الفوز، تأهل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، ليواجه الفريق الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي، في المباراة التي ستقام غدا على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.