الحوار الوطني.. مطالب بمراجعة البيئة التشريعية للقطاع السياحي

قال مصطفى النجار، الخبير السياحي، توجد مشكلة في الاستثمار السياحي، وطلب لجنة تراجع البيئة التشريعية للقطاع السياحي بشكل عام.

وأكد أن فكرة الاستثمار السياحي في أنماط محددة، مهم جدا، فهناك ٤٧ جهة تراقب على الفنادق، على المستثمر المرور عليها، وحتى اشتراك تبك الجهات، يجب أن تكون الكلمة النهائية لوزارة السياحة.

وطالب بمراجعة الاستثمار في الطيران الخاص، مؤكدا ان مصر للطيران تجلب فقط ٥٪ من السائحين، ولكن غالبية السائحين يجيئون من خلال الطيران الأجنبي وغيره، والمشكلة في ذلك التكلفة العالية ع حد تعبيره.

ولفت إلى أن الاستثمار السياحي يجب أن يكون في الظهير الخلفي للاستثمار من خلال الكافيهات، ووضع مميزات جديدة للترفيه على السائحين.

جاء ذلك خلال جلسات الحوار الوطني في يومه الثاني المخصص للمحور الاقتصادي، لجنة السياحة في جلسة وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.