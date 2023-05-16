الحوار الوطني..انطلاق الجلسة الثانية للجنة السياحة لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري

بدأت منذ قليل الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله، وذلك برئاسة نورا علي مقرر لجنة السياحة وأماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة.

وانطلقت الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" منذ قليل برئاسة النائبة نورا علي مقرر لجنة السياحة، لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب.

ومن المرتقب أن تناقش اللجنة في جلستها الثانية قضية «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله».

وبالتزامن معها تناقش لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار قضية«برامج الحماية الاجتماعية..في ظل الوضع الراهن» وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والنائب عبدالهادي القصبي مقرر اللجنة والدكتورة ثريا عبدالجوار المقرر المساعد وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من القوى السياسية المختلفة والأحزاب.

وتواصل اللجنة في جلستها النقاشية الثانية، مناقشة قضية «برامج الحماية الاجتماعية.. في ظل الوضع الراهن».

أبرز مداخلات المشاركين بجلسة: «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، الثلاثاء 16 مايو، ضمن جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.