نيويورك تايمز: زيلينسكي يجني مليارات أكثر من المساعدات العسكرية الموعودة

رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن زيارات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أظهرت المشهد السياسي المتغير عندما يتعلق الأمر بدعم كييف، حيث تتزايد المخاوف بشأن دعم الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الثلاثاء- أن زيلينسكي تلقى وعودا بمليارات الدولارات كمساعدات عسكرية جديدة خلال جولة مكوكية لحلفاء أوروبيين تعكس تحولًا مذهلًا في المشهد السياسي، حيث تلعب أوروبا دورا أكثر مركزية في تسليح أوكرانيا بسبب هجومها المضاد المتوقع لإخراج روسيا من أراضيها.

وقالت الصحيفة أن جولة زيلينسكي -التي شملت أربع دول- بدأت في إيطاليا يوم السبت الماضي وانتهت في بريطانيا أمس الاثنين، عندما تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بتقديم حزمة كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار الهجومية. بالإضافة إلى تسليم بريطانيا مؤخرا صواريخ كروز بعيدة المدى. وجاء ذلك في أعقاب تعهد ألمانيا بمنح أوكرانيا ما يقرب من 3 مليارات دولار من حزمة الأسلحة، بالإضافة إلى وعود أقل واقعية بأسلحة إضافية من فرنسا وإيطاليا.

ونسبت الصحيفة إلى محللين قولهم إن إظهار الدعم الأوروبي لأوكرانيا يؤكد أن الحرب في مرحلة محورية، إذ تحشد أوكرانيا قواها لشن هجوم مضاد قد يضع شروطا لأي مفاوضات مستقبلية مع روسيا. كما يعكس الاعتراف بأن دعم أوكرانيا في الولايات المتحدة -التي لا تزال إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة- من المرجح أن يتعرض للضغط.

من جانبهم قال مسؤولون ألمان وأوكرانيون إن زيلينسكي يشعر بالقلق من أنه مع احتدام السباق الرئاسي الأمريكي، سيكون الرئيس بايدن أقل قدرة على قيادة الجهود الدبلوماسية. وفي حال فوز جمهوري بالبيت الأبيض، ينتاب المسؤولون، القلق من حدوث انهيار في القيادة بين الحلفاء الغربيين.

وقال سوناك في بيان: "هذه لحظة حاسمة في مقاومة أوكرانيا لحرب عدوانية مروعة لم يختاروها أو يثيروها".

في حين وصف زيلينسكي، الاجتماعات بأنها "مفاوضات جوهرية" وأشار إلى سوناك في منشور على تويتر بأنه "صديقي ريشي".

كما عقد زيلينسكي اجتماعات اتسمت بالدفء مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وكلاهما يوم الأحد. ومع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، حيث التقى أيضا بالبابا فرانسيس. وخرج زيلينسكي من هذه الزيارات، بوعد على الأقل بمزيد من الأسلحة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الصواريخ طويلة المدى الجديدة والطائرات بدون طيار الهجومية والدبابات وغيرها من المركبات المدرعة التي تم تأمينها من الحلفاء في الأيام الأخيرة، ستلبي الكثير لأوكرانيا ولكن ليس كل مطالب الأسلحة التي قالت أوكرانيا إنها بحاجة إليها لشن هجوم مضاد.