الحوار الوطني.. الجبالي: السياحة قاطرة نمو أساسية لدعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية

قدم الدكتور عبد الفتاح الجبالي، مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي الشكر لمجلس الأمناء لوضع قضية السياحة في أولويات المناقشات لتعلقها بالتنمية في مصر، والسياحة تعد من قاطرات النمو التي نعتمد عليها اعتماد كلي لدفع عملية التنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»

وتابع الجبالي نسعى للإجابة على سؤال متعددة منها لماذا لم تحصل مصر على الدخل الكافي من السياحة برغم امتلاكها كافة المقومات التي تؤهلها لذلك؟

وأكمل اننا نتطلع الى حل المشكلات عبر طرح الحلول العلمية ، وكلنا آذان صاغية للاستماع لوجهات النظر المتعددة للاستماع الى الحلول المشتركة لتعود السياحة بدورها الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني.