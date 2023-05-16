«كولر» يطالب لاعبي الأهلي باحترام الترجي.. ويحذرهم من التفكير في مواجهة صن داونز

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي فوق صوت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من فوز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس، بثلاثية دون رد إلا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يرفض نغمة التفاؤل المفرطة أو التفكير في المباراة النهائية من الآن.

كولر عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة احترام فريق الترجي التونسي ونسيان نتيجة مباراة الذهاب، وعدم التفكير في أي شيء حاليا سوي لقاء الجمعة المقبل، محذرا اللاعبين بالانشغال بما سيدور بين الترجي والوداد المغربي طرفي نصف النهائي الثاني.

المدير الفني حذر اللاعبين من التفكير في طرق النهائي ضدهم، لأنهم لم يضمنوا حتى الآن التأهل للدور الأخير من البطولة، وشدد عليهم ضرورة التركيز في لقاء الإياب أمام الترجي يوم الجمعة لعبور تلك العقبة رسميا وبلوغ الدور النهائي ومن هنا يبدأ التفكير في النهائي ولكن التفريط في الوداد أو صن داونز من الآن سوف يضر بالفريق.

وفي سياق مختلف، قرر المدير الفني رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث وضع عددا من اللاعبين على قائمة الراحلين وهم أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين بجانب أيضا محمد فخري لاعب الوسط.

ودخل شادي حسين مهاجم الفريق دائرة اهتمام نادي سموحة لضمه في الصيف المقبل، وينتظر النادي السكندري معرفة موقف النادي الأهلي من رحيل اللاعب، لتقديم عرض رسمي بشأن تدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

كما يمتلك شادي حسين عرضا من نادي سيراميكا كليوباترا، وتقرر حسم مصير المهاجم من خلال جلسة بين مارسيل كولر مدرب الأهلي وشركة الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بالموافقة على عرض سموحة أو سيراميكا أيهما سيكون أنسب للاعب من الناحية الفنية.

وفي إطار آخر، يضع النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويتضمن العقد الجديد التوقيع لمدة 3 سنوات، ويتبقى الاتفاق على بعض الأمور المالية سيتم الانتهاء منها خلال أيام والإعلان الرسمي عن تجديد عقده.