فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام ليفربول لتفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي ليستر سيتي، تشكيل لاعبيه لمواجهة ليفربول، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليستر سيتي المباراة على ملعبه كينج باور، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقود جيمي فاردي هجوم الفريق إلى جانب هارفي بارنيس وجيمس ماديسون.

ويبدأ ليستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دانيال إيفرسين

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - ووت فايس - جوني إيفانز - تيموتي كاستاني

خط الوسط: يوري تيليمانس - ولفريد نديدي - بوباكاري سوماري

خط الهجوم: جيمس ماديسون - جيمي فاردي - هارفي بارنيس

ويحتاج ثعالب ليستر للفوز بالمباراة لتفادي الهبوط دوري الدرجة الأولى حيث يملك 30 نقطة ويحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما يحتاج ليفربول للفوز لملاحقة مانشستر يونايتد على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ويملك الريدز 62 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.