رجال سلة الأهلي يتوج بدوري السوبر

توج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد أن تغلب على نظيره فريق الاتحاد السكندري، في رابع مواجهات الفريقين بالدور النهائي للبطولة.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال سلة الأهلي» لصالحهم بنتيجة 72-70 ليتوج الفريق باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وجاءت المباراة قوية وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين، وتفوق خلالها لاعبو الفريق، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، والتركيز الشديد، والظهور بشكل مميز في تنفيذ الدفاع المنظم والهجمات السريعة والرميات الثلاثية.

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني واللاعبون ميداليات المركز الأول وكأس البطولة، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق عن جدارة واستحقاق وبعد مسيرة قوية.

وحقق «رجال سلة الأهلي» الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62، ثم حسم المباراة الثالثة لصالحه بنتيجة 67-58، قبل أن يحسم المواجهة الرابعة بنتيجة 72-70 واللقب لصالحه.