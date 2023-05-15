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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سر ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات

السيارة واشعة الشمس
السيارة واشعة الشمس
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 ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة نتيجة عدة اسباب لذلك ينصح بعدم التواجد داخل السيارة المعرضة للشمس في فصل الصيف لوقت طويل أو ترك الأطفال بداخلها لمدة طويلة لأنها تهدد حياتهم وهناك الكثير من حالات الوفاة التي تم تسجيلها نتيجة ترك الأطفال داخل السيارة في درجات حرارة مرتفعة.

والسبب في ارتفاع الحرارة داخلها أنه من خصائص الزجاج أنه يسمح لأشعة الشمس (موجات كهرومغناطيسية) بالنفاذ عبره وذلك لقصر أطوالها الموجية إلا أنه لا يسمح بنفاذ الإشعاعات طويلة الموجة، وفي مثال السيارة عندما تكون تحت الشمس ينفذ الشعاع من خلال الزجاج ويسخن الأشياء التي بداخلها نتيجة امتصاصها للإشعاع وترتفع درجة حرارتها فتشع بدورها إشعاعات حرارية (أشعة تحت الحمراء).

 ونظرا لطول موجتها فتبقى حبيسة السيارة وهكذا ترتفع درجة حرارة السيارة الداخلية، وفي هذه الحالة ينصح بعدم اغلاق نوافذ السيارة تماما وترك مساحات صغيرة، وفي كل الأحوال من الخطورة ترك مواد داخل السيارة تكون قابلة للاشتعال كالعطور أو حتى علب الماء البلاستيكية.

درجة الحرارة داخل السيارة امتصاصها للإشعاع الإشعاعات طويلة الموجة