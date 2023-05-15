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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تارا عماد تكشف عن شخصيتها في فيلم "بيت الروبي"

تارا عماد
تارا عماد
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نشرت الفنانة تارا عماد على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورتها الدعائية لفيلم "بيت الروبى" المقرر عرضة فى الموسم السينمائى الصيفى .

وعلقت تارا على الصورة " هنفضل فريق واحد، بهيره الروبى من بيت الروبى، صيف ٢٠٢٣"، وظهرت من خلال الصوره أحد أفراد بيت الروبى، بشخصية بهيره الروبى وكانت "حامل".

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، نور، والإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد السينمائية فيلم "المطاريد"، بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمود حافظ، محمود الليثى، محمود البزاوى، والإخراج ياسر سامي.

IMG_20230515_190749
IMG_20230515_190749
تارا عماد بيت الروبى كريم عبدالعزيز المطاريد احمد حاتم حاتم