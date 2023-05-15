تارا عماد تكشف عن شخصيتها في فيلم "بيت الروبي"

نشرت الفنانة تارا عماد على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورتها الدعائية لفيلم "بيت الروبى" المقرر عرضة فى الموسم السينمائى الصيفى .

وعلقت تارا على الصورة " هنفضل فريق واحد، بهيره الروبى من بيت الروبى، صيف ٢٠٢٣"، وظهرت من خلال الصوره أحد أفراد بيت الروبى، بشخصية بهيره الروبى وكانت "حامل".

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، نور، والإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد السينمائية فيلم "المطاريد"، بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمود حافظ، محمود الليثى، محمود البزاوى، والإخراج ياسر سامي.