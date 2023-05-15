كامل التلمساني.. بريمو تصدى للسوق السوداء

مخرج ورسام وسيناريست كبير حصل على البكالوريا والتحق بكلية الطب البيطري ولكنه لم يكمل دراسته فيها بسبب حبه الشديد للفن فبدا التفرغ لصقل هوايته في الرسم والتصوير بالدراسة.

نجح من خلال مواهبه العديدة فى رسم سينما الواقع وناقش العديد من القضايا المهمة.

إنه كامل التلمساني الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده ويعتبره البعض أبو السينما الواقعية في مصر حيث قدم العديد من الأعمال ترصدها البوابة مع إبرز المحطات فى حياته.

ولد كامل التلمساني ببلدة نوى فى محافـظة القلـيوبية فى 15 مايو 1915، وبعد الحصول ع البكالوريا (الثانوية العامة) التحق بكلية الطب البيطرى، ولكنه لم يكمل دراسـة الـطب البيطرى، بسبب شغفه الشديد للفن فبدأ في التفرغ التام لصقل هواياته فى الرسم و التصوير بالدراسة.

نجح كامل التلمسانى فى انه يدرس كل المـذاهب والأفكار من اللـغات الإنجليزى والفرنساوى والعربى.

شارك فى إقامة العديد من الموديلات الفنية، وقد بدأ فى التعرف على مجموعه من فنانين و مثقفين مثل: جورج حنين، رمسيس يونان، الذين قاموا بتأسيس (جماعة الفن والحرية).

تـألق نجمه في عالم الفن والكتابه، حيث أقـام معـارض حـققت نجـاحـات كبـيره، وفى سنة 1943 إلتحـق بستوديو مصر، وبـدأ مـشـواره السـينمائي بالعمـل كمساعد فى الإخراج والمونتاج والإنتاج.

بـدأ الـكـتابـة فى الـسينما، وفى سنة 1960، ترك كامل التلمسانى بلاده مصر في ظروف صعبة، بعد محاكمته بتهمة كذب وهاجر للبنان، و بدأ حياته من جديد هناك ، واستطاع بعد معاناه أنه يحقق لنفسه مكانة مرموقة فى الأوساط الفنيه اللبنانيه وحقق نجاح كبير فى السينما.

رسم الفن والحريه في لوحاته في البدايه وحاول تحقيق ذلك المعنى ووجد في السينما السبيل لذلك

كامل التلمساني يعد من رواد الواقعيه ويعتبره النقاد رائد الواقعيه حيث اكد ذلك من خلال فيلم السوق السوداء وتم انتاجه عام 1945 وتضمن الفيلم الصراع الحقيقي بين المكان والشخصيات وهنا اختلف كامل التلمساني عن فيلم العزيمه لكمال سليم الذي انتج عام 1939 وتم تأريخ هذا الفيلم على انه اساس اول افلام الواقعيه المصريه ولكن تميز فيلم السوق السوداء تأليف وإخراج كامل التلمساني انه كان خلال فتره الحرب العالميه الثانيه ويعد فيلم السوق السوداء استمرار لمدرسه كمال سليم الواقعيه في فيلمه العزيمة إلا أن فيلم التلمساني امتاز بابتعاده عن الفكر التوفيقي للبرجوازيه الذي طرحه كمال سليم في العزيمة فقد تناول التلمسانى اخطر المشاكل التي كانت مثاره في تلك الفتره وهي مشكله تجار السوق السوداء او اغنياء الحرب واستطاع ان يشرح خلال قضيه بسيطه كيف تنشأ السوق السوداء وكيف أنه تناول الدلالات الاجتماعيه والسياسيه هذا اضافه للصراع الدائر وتأكيد دور الجهل في طمس كل الحقائق.

أخرج التلمسانى العديد من الأعمال أهمها السوق السوداء انا وحبيبي ومنير مراد وفيلم البريمو فيلم مصري تم إنتاجه عام 1947، من تأليف السيد بدير وكامل التلمساني إخراج كامل التلمساني وبطولة سهام رفقي وبشارة واكيم والاستاذ شرف والبوسطجي و شمشون الجبار وكيد النساء.

توفى كامل التلمساني فى 3 مارس 1972 وقد كرمت وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبد الدايم اسم المخرج الراحل كامل التلمساني، ضمن المهرجان القومي للسينما في دورته الـ.24.

ورحل التلمساني بعد أن أبدع فى رسم سينما الواقع خلال اعماله السينمائية وظل البريمو في الواقعية بجانب روادها.