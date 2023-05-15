مصرع طفلة سقطت من أعلى السلم أثناء لهوها بأطفيح

فارقت طفلة 3 سنوات الحياة جراء سقوطها من أعلي السلم محل سكنها أثناء لهوها رفقة أشقائها بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة 3 سنوات بها اثار كدمات متفرقة بالجسد ونزيف داخلي ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء لهو نجلتهم رفقة أِشقائها أختل توازنها وسقطت من أعلي السلم محل سكنها مما تسبب في إصابتها ومن ثم وفاتها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي، جري التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت الينابة العامة مباشرة التحقيقات.