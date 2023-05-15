جائزة الشيخ زايد للكتاب تختار عمر خيرت شخصية العام الثقافية

منح مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، فى دورتها لعام 2023، الموسيقار المصري عمر خيرت، جائزة شخصية العام الثقافية، وذلك تكريماً لمسيرته الإبداعية وتقديرا لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية التى أثرت فى ثقافة شعوب المنطقة.

يُعد تكريم الموسيقار عمر خيرت بجائزة شخصية العام الثقافية، انطلاقاً من كون إمارة أبوظبي عاصمة للفن والإبداع، ومصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) "مدينة الموسيقى"، ونظراً لاهتمام الإمارة الكبير بالموسيقى جسرَ التقاء بين العالم العربي والثقافات الأخرى، وتساهم بشكل هائل في تعزيز الانفتاح والتبادل الثقافي ودعم هذا القطاع، مما يعزز فرصَ الاندماج والهوية عبر المجتمعات وبين الأجيال.

ولد الموسيقار عمر علي محمود خيرت عام 1947 في حي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة محبة للفنون، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

وتخرج خيرت في معهد "الكونسرفتوار"، وكان من ضمن الدفعة الأولى من المعهد الموسيقي العريق، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الأيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.