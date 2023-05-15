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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شباب ورياضة شمال سيناء تدعو لإجراء مقابلات للمتقدين للعمل بمراكز التخاطب

شباب ورياضة شمال
شباب ورياضة شمال سيناء تدعو لأجراء مقابلات للمتقدين للعمل بم
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عن اقتراب موعد عقد المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين للعمل بمركز التخاطب والتكامل الحسي والذي تم انشاءه بنادي المعاقين الرياضي والمقرر افتتاحه قريبًا.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد المقابلة علي يد متخصصين من وزارة الشباب والرياضة خلال الايام القليلة المقبلة

ويستهدف مشروع إنشاء مراكز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من اصحاب مشكلات التوحد وتأخر الكلام ومشاكل النطق واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه وصعوبات التعلم وتعديل السلوك كما تم تزويد المراكز بغرف "تنميه مهارات وتكامل حسي وتنمية تخاطب.

وشهد ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة  بقاعة المؤتمرات في الصالة المغطاة بالعريش  حفل تكريم محمد علي اسماعيل أحدٍ العاملين باستاد العريش الرياضي بمناسبة بلوغه سن المعاش وذلك بحضور لفيف من العاملين .

وقال حسن عبدالوهاب، آن التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين عملوا بإخلاص وعرفانًا وشكرًا لما قدموه طيلة حياتهم العملية مشيدًا بالجهد المبذول خلال فترة عمله متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح لافتًا إلى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.

واختتم اللقاء بإهداء وكيل الوزارة درع المديرية لمحمد اسماعيل تقديرا لما قدمه من جهد وتضحية طوال فترة خدمته متمنياً له دوام التوفيق في حياته المستقبلية كما أهدى الحاضرين الهدايا التذكارية.

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