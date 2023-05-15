محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار وتفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية،باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية .

وفى هذا الصدد؛ واصلت ادارة شئون الطلاب وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار الإستمرار في عقد امتحانات محو الأمية حيث عُقد امتحانات لعدد ٢٦ فرد داخل الكنيسة المرقصية بمحطة الرمل ، وذلك بهدف القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" بمحافظة الإسكندرية، وزيادة عدد فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.