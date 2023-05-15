"ساعة يد" تنقذ صاحبها بعد تعرضه لحادث دهس

تمكنت ساعة ذكية من إنقاذ مواطن أمريكي يدعى مايكل برودكورب بعدما تعرض لحادث دهس في مدينة إيجان بولاية مينيسوتا الأمريكية في الشهر الماضي، حيث اتصلت الساعة بالطوارئ وأبلغت عائلته بما حدث، حيث يقول برودكورب إن الساعة "عرفت أنني تعرضت لسقوط شديد وأنني فقدت الوعي في فترة زمنية محددة، لذلك اتصلت الساعة بـرقم الطوارئ بمجرد خاصة ".

وأكدت شرطة منطقة إيجان أن السائق كان صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا وتواصلت عائلته مع الشرطة بعد الحادث، وأجرى الضباط تحقيقًا مع المراهق.

و طورت احدى الشركات الأمريكية الشهيرة من ساعاتها ليتمكن مستخدميها من الدخول إلي الإعدادات وضبط خاصية تمكن مالك الساعة من الاتصال بالطوارئ إذا قام بالضغط مطولاً على الزر الجانبي للساعة حتى تُصدر الساعةصوت تنبيه وتبدأ في العد التنازلي. عند انتهاء العد التنازلي، تتصل الساعة بخدمات الطوارئ. وتُصدر صوت التنبيه حتى إذا كانت في النمط صامت، لذا إذا كنت في حالة طارئة ، فاستخدم شريط تمرير مكالمة الطوارئ للاتصال بخدمات الطوارئ دون العد التنازلي.