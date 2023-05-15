تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما على شحنة حشيش ضخمة بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الإثنين، حبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما بنطاق قسم شرطة الشروق.

تعود الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما"بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام –4 هواتف محمولة).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.