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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية

ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية الطب البيطرى  تقوم بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء  العاصمة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين .
وأكد محافظ القاهرة استمرار جهود ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .
وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغت إجمالى المظبوطات ٢ طن و٥٢٥ كجم مصنعات متنوعة من اللحوم والطيور والدهون ودوبريهات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.
وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن هناك حملات مكثفة  علي محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم و الاسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق .

السلع مجهولة المصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سلع مجهولة المصدر لحوم منتهية الصلاحية مباحث التموين