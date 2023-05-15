الأربعاء.. «مراسم القصير للرسم والتصوير» معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، معرضًا فنيًا بعنوان "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير"، في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 17 مايو الجاري، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى الإثنين 22 من الشهر نفسه.

المعرض نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي، القومسيير العام للملتقى الفنان الدكتور عماد أبو زيد، ويشارك به الفنانون: أحمد بركات، وأحمد الشافعي، وآية عبد المنعم، وحنفي محمود، وطارق الشيخ، وعمر الفيومي، ومحمد بسيوني، ومحمد الجنوبي، ومرفت شاذلي، ونجاة فاروق، وهبة صالح، ولاء فرج، ويارا حاتم.

ينظم المعرض الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

يأتي المعرض في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم الحراك الفني عبر اختيار بيئات مصرية متنوعة عبرت عنها أعمال مجموعة الفنانين التشكيلين المشاركين الذين قاموا بمعايشة البيئة بالقصير والمناطق المحيطة بها بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي بعد أسابيع قليلة من معرض فني أقامته الهيئة بعنوان "تجربة شخصية" بالهناجر أيضا في أبريل الماضي، وشارك به مجموعة من المبدعين التلقائيين بأعمالهم التشكيلية، والتي جاءت في مجملها معبرة عن المرأة المصرية.