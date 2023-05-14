إعادة الامتحان ورقيا لطالبات مدرسة ثانوي بسبب حريق معرض ببني سويف

أعلن محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تقرر إعادة امتحان اللغة العربية "ورقيًا" للطالبات بمدرسة الشهيد جابر قصلة "الثانوية بنات" القريبة من المعرض التجاري الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، والذي تعرض لحريق صباح اليوم الأحد وتمت السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح.

وأضاف “عبدالتواب” أنه فور تكليف المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة، قام بزيارة إلى المدرسة المقابلة للمعرض التجاري، للاطمئنان على سلامة الطالبات، والتقى العاملين بالمدرسة، التي كان تعقد بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام، بعد انطلاقها "اليوم الأحد"، موضحًا أنه قد تم تحديد يوم الأربعاء 24 مايو الجاري، لإعادة الامتحان "ورقيًا" للطالبات اللاتي لم يتمكن من أداء الامتحان بسبب قرب المدرسة من المعرض الذي تعرض للحريق، وذلك حرصا على مستقبلهن الدراسي ومراعاة للظروف الحالية.

وكان المحافظ قد التقى وكيل الوزارة، أثناء توجهه إلى موقع الحريق، لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث حرص المحافظ على التواجد بموقع الحريق منذ الساعات الأولى ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.