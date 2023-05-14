تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: طرقنا أبواب 27 حزبا سياسيا

قال النائب أحمد مقلد، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مسئوليتنا وادراكنا بدورنا الوطني هو ما دفعنا إلى مطلع العام ٢٠٢٢ للدعوة وإطلاق حوار وطني حول الاستحقاقات الانتخابية "النواب والشيوخ والمحليات" طرقنا أبواب ٢٧ حزبا سياسيا، كما التقينا بالعديد من الخبراء والباحثين والقانونيين لبحث هذا الأمر .

وأضاف مقلد ، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية “قانون مجلس النواب” كانت محاور الحوار محل النقاش كالتالي ترسيخ الدستور العدالة الكاملة لتمثيل كافة فئات الشعب، كما أن المادة ١١ من الدستور كفلت تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية، وكفلت المادة ١٠٢ في المحليات لمقاعد عدد الشاب والمرأة وكذلك تمثيل مناسب للعمال والفلاحين وذوى الإعاقة .

وأكد مقلد أن كل نظام انتخابي له مزاياه وله عيوبه، مشيرا إلي أنه تم أرسل تقرير الى مجلس النواب يتضمن ما وصلنا إليه من نقاشات وحوارات مع مختلف القوى بشأن النظم الانتخابية .

وتابع مستمرون في تنمية الحياة السياسية ونقف على مسافة واحدة لكافة الرؤى والأطروحات التي تخرج عن هذه الجلسات.