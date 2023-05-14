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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تنهي حياة شاب مجهول الهوية أعلى الطريق الإقليمي بالعياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي شاب في العقد الثالث من عمره لا يحمل أوراق تدل علي هويته مصرعه دهساً أسفل عجلات سيارة مسرعة بالطريق الاقليمي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق الاقليمي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشاب في العقد الثالث من عمره لا يحمل أوراق تدل علي هويته وجرى نقله إلى مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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