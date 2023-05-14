الانتخابات التركية| منافس أردوغان كليتشدار أوغلو يدلي بصوته

أدلى المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، بصوته في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية.

وظهر زعيم المعارضة التركية كليتشدار أوغلو وهو يصوت في الانتخابات الرئاسية التركية، وسط حضور إعلامي واسع.

يذكر أن كمال كليتشدار أوغلو هو منافس الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك عقب اختياره من قبل المعارضة التركية.

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية الهامة في البلاد.

ويتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يتقلد منصبه منذ أكثر من عقد، مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو.