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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات التركية| منافس أردوغان كليتشدار أوغلو يدلي بصوته

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو يدلي بصوته
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أدلى المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، بصوته في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية.

وظهر زعيم المعارضة التركية كليتشدار أوغلو وهو يصوت في الانتخابات الرئاسية التركية، وسط حضور إعلامي واسع.  

يذكر أن كمال كليتشدار أوغلو هو منافس الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك عقب اختياره من قبل المعارضة التركية.  

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية الهامة في البلاد.

ويتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يتقلد منصبه منذ أكثر من عقد، مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو. 

الانتخابات التركية الانتخابات الرئاسية التركية الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان كمال كليتشدار أوغلو