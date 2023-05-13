المصري الديمقراطي: تطبيق القائمة النسبية يسهم في تقوية الأحزاب الناشئة

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحوار الوطني كان يشمل الملف السياسي الذي يهم الأحزاب والحركة المدنية، ولكن التداعيات الاقتصادية، فرضت الملف الاقتصادي على الحوار.

وتابع "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن مناقشة النظم الانتخابية في الحوار الوطني هام جدًا، مشيرًا إلى أن القوائم النسبية من أفضل النظم الانتخابية التي تساعد الأحزاب الكبيرة والصغيرة، وتطبيق النظام الفردي يجب تطبيقه، عندما نصل لمرحلة ما من الديمقراطية بصورة مماثلة لما يحدث في اوروبا.

وأضاف أن تطبيق القائمة النسبية يُساهم في تقوية الأحزاب الناشئة، وهذا الأمر هام للغاية، مشيرًا إلى أن الملف السياسي ليست الهم الشاغل للمواطنين، ولكنه ملف هام جدًا للنخبة.

وأشار إلى أن انتخابي نائب مستقبل أمر ليس صحيحًا، فالنائب من الضروري أن يكون لديه توجه سياسي، وهذا التوجه يكون من خلال انتخابه عن طريق حزب سياسي، معقبًا: "أحنا في اولى ديمقراطية ، وتطبيق الديمقراطية لن يحدث سريعًا".

