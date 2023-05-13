«Axis» تطرح أحدث الحلول التقنية الأمنية لإتاحة الأمن المتكامل للمؤسسات

عقدت شركة«أكسيس كوميونيكيشنز»، المتخصصة في مجال تقنيات الفيديو والمراقبة الشبكية، معرض «connect by axis» في مصر للعام الثاني.

وقال إيتين فان دير وات، المدير الإقليمي لشركة أكسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا: شهد المؤتمر لشركة«connectbyaxis» مناقشات مفيدة جدًا، كما أسفر عن تعزيز علاقات تجارية هادفة وطويلة الأمد.

جمعت"connectbyaxis" بين الجهات المعنية في مجال الأمن للتواصل والتعاون في مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، واستعراض آخر حلول الأمن والمراقبة التي توفرها شركة "أكسيس" وشركاؤها الموثوق بهم في المنطقة.

وتركزت المناقشات على موضوعات مثل الأمن السيبراني، ودور التعلم الآلي وحوسبة الحافة والتحليلات في الأمن، والبنية التحتية الحيوية، والمدن الذكية، والاستدامة.

قال عنان عليان، مدير المبيعات الإقليمي في شركة«أكسيس»: تتمتع«أكسيس» منذ فترة طويلة بعلاقة وثيقة مع مصر باعتبارها سوقًا راسخة وقوة اقتصادية قارية، وتظهر فعاليات مثل«connectbyaxis» ما يمكننا القيام به لمواطنينا وشركاتنا ومؤسساتنا على المستوى الوطني.

نحن ملتزمون بنقل المعرفة ومشاركة الأفكار ومنح أصحاب المصلحة في صناعة الأمن منصة قيمة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتحديات التي يواجهونها، من خلال التواصل والتعاون، يمكننا العمل معا لزرع بذور"غد جديد"، بالإضافة إلى المؤتمر، كان بإمكان الحضور الوصول إلى«منطقة التحول»، وهي مساحة للعرض حيث يمكنهم تجربة ومشاهدة عروض منتجات شركة «أكسيس» الأحدث وحلول شركاء الشركة.

قال عنان: إن الشركات سابقًا، ربما كانت تعامل الأمان والمراقبة المؤسسية باعتبارها مسألة ثانوية. لكن اليوم، لا يوجد شك في أنها تلعب دورًا أساسيًا في العمليات، وتشكل جزءًا من نظام بيئي حي ومتنفس من حلول التكنولوجيا العاملة معًا نحو هدف مشترك. كما تعمل شركة «أكسيس» بجِد لجعل مصر والمنطقة المحيطة بها أكثر اعتمادًا على الذكاء وأكثر أمانًا واستدامةً.