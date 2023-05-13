فايز فرحات: كل قضايا الحوار الوطني مهمة وبناء متكامل

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ كل قضايا الحوار الوطني مهمة للشارع المصري، فقد تكون هناك قضايا سياسية معينة مهمة لشريحة أو مجموعة او مؤسسات محددة أو فاعلين محددين داخل المجتمع المصري مثل الاحزاب السياسية.

وأضاف «فرحات» خلال حواره ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ كل قضايا الحوار الوطني مهمة لأنها تتعامل مع مطالب وتوقعات وتحديات شرائح وفاعلين مختلفين داخل المجتمع المصري.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ كل القضايا جزء من بناء متكامل، حيث إنّ هناك درجة من التكامل بين القضايا داخل اللجنة الواحدة، وهناك أيضا تكامل بين القضايا المختلفة التي تناقشها اللجان، مثلا، سيشهد الغد مناقشة قضية النظام الانتخابي وهي قضية مهمة جدا بالنسبة للاحزاب السياسية والناخب.

وأوضح، أن هناك قضايا تهم الاحزاب السياسية سيتم مناقشتها في لجان أخرى مثل قضية الأحزاب السياسية، حيث جرى تخصيص لجنة لها داخل لجان المحور السياسي، وهناك قضية المحليات لأنها مهمة للمواطن، كما أنها مهمة للاحزاب السياسية.