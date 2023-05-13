تجديد حبس عاطل في حيازة 14 كيلو حشيش وآيس في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل لحيازة 14 كيلو حشيش وأيس قبل ترويجها على عملائه 15 يوما على ذمة التحقيق.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتم ضبطه مستقلًا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلو جرامات - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,270,000 مليون جنيه تقريبًا).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.